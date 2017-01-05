Кабмин утвердил стратегию транспортного обеспечения ЧМ-2018 Стратегия утверждает обязательства РФ относительно бесплатного проезда зрителей

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении стратегии транспортного обеспечения Кубка конфедерации 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщили в правительстве в четверг.

В рамках стратегии были определены особенности транспортного обеспечения в период проведения указанных спортивных мероприятий. Стратегия соответствует правительственной гарантии относительно бесплатного проезда зрителей спортивных соревнований между городами – организаторами матчей и учитывает требования Международной федерации футбольных ассоциаций.

Напомним, чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдет в России. Матчи турнира пройдут с 14 июня по 15 июля. Финал чемпионата пройдет в Москве.