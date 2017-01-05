Разведка США обвинила руководство РФ в организации кибератак На следующей неделе будет опубликован доклад

Разведка США пришла к выводу, что кибератаки, в организации которых американские власти обвиняют Россию, были санкционированы высшим руководством в Москве. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении директора национальной разведки США Джеймса Клэппера, заместителя министра обороны США по разведке Марселя Леттре и главы Агентства национальной безопасности и Киберкомандования ВС США адмирала Майкла Роджерса.

«Мы считаем, что только самые высокопоставленные официальные лица в России могли санкционировать недавнее хищение и огласку данных, связанных с выборами», — сказано в заявлении. Отмечается, что разведывательные службы пришли к такому выводу из-за масштабов хакерских атак.

Клэппер сообщил, что доклад, подготовленный разведсообществом США, будет распространен на следующей неделе. Он добавил, что сведения не будут раскрыты полностью, так как для авторов доклада приоритетной остается защита «источников и методов». Клэппер пояснил, что документ подготовили «три ведомства: ЦРУ, ФБР и АНБ».

Напомним, США неоднократно обвиняли Россию в организации кибератак и попытках вмешаться в американскую политику. В частности, речь идет об атаках на серверы демократической партии США, в результате которых документы и переписки были опубликованы на сайте Wikileaks. Руководители спецслужб заявляли, что хакеры преследовали цель не только навредить Клинтон, но и помочь республиканцу Дональду Трампу, ее конкуренту. В Кремле обвинения назвали необоснованными и отвергли.