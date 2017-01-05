Россия обжаловала решение ЕСПЧ о взыскании 12,5 тыс. евро в пользу фигуранта болотного дела Ярослава Белоусова приговорили к трем месяцам лишения свободы

Россия обжаловала решение Европейского суда по правам человека о взыскании 12,5 тыс. евро в пользу фигуранта болотного дела Ярослава Белоусова. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Аграновский в четверг.

ЕСПЧ считает, что в России нарушили права Белоусова по нескольким статьям Европейской конвенции. В частности, речь идет о нарушении прав на справедливое судебное разбирательство и свободу собрания.

Дело о беспорядках на Болотной площади в Москве было возбуждено 6 мая 2012 года. Задержаны были более 400 человек. Замосковреций суд Москвы 24 февраля прошлого года назначил Белоусову 2,5 года лишения свободы. Позднее срок нарушения был сокращен на три месяца.