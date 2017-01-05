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05.01.17 / 14:12 Новости / Россия и мир

Россия обжаловала решение ЕСПЧ о взыскании 12,5 тыс. евро в пользу фигуранта болотного дела

Ярослава Белоусова приговорили к трем месяцам лишения свободы

Фото: Фото: report.az

Фото: Фото: report.az

Россия обжаловала решение Европейского суда по правам человека о взыскании 12,5 тыс. евро в пользу фигуранта болотного дела Ярослава Белоусова. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Аграновский в четверг.

ЕСПЧ считает, что в России нарушили права Белоусова по нескольким статьям Европейской конвенции. В частности, речь идет о нарушении прав на справедливое судебное разбирательство и свободу собрания.

Дело о беспорядках на Болотной площади в Москве было возбуждено 6 мая 2012 года. Задержаны были более 400 человек. Замосковреций суд Москвы 24 февраля прошлого года назначил Белоусову 2,5 года лишения свободы. Позднее срок нарушения был сокращен на три месяца.

По материалам: tass.ru
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