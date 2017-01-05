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05.01.17 / 11:57 Новости / Россия и мир

СМИ: Самолет НАТО опасно сблизился с российским лайнером в районе Курил

Российский самолет совершил экстренное снижение

Фото АБН

Фото АБН

Неопознанный военный самолет опасно сблизился с российским пассажирским лайнером. Об этом сообщает в четверг «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Российский пассажирский самолет Bombardier минувшей ночью вылетел с Сахалина и, набрав высоту порядка 6 тыс. м, взял курс на Курилы. Однако диспетчеры заметили приближающийся к лайнеру на тех же высотах неопознанный самолет, который не отвечал на запросы с земли», — сообщил он.

Российский самолет совершил экстренное снижение для того, чтобы избежать столкновения. Согласно сигналу радиолокационного ответчика самолета, воздушное судно относится к самолетам блока НАТО

По материалам: interfax.ru
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