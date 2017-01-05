В Госдуме предложили увеличить штрафы за экологические преступления В 10 раз

Депутат Государственной думы от ЛДПР Иван Сухарев намерен внести в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за экологические преступления. Сухаерв сообщил об этом в четверг.

Парламентарий указывает на то, что максимальный штраф для юрлиц за экологические преступления, согласно статье 26 УК РФ, составляет 150 тыс. рублей. Сухарев предлагает увеличить размер штрафа до 1,5 млн рублей. Внести документ планируется в начале весенней сессии нижней палаты парламента.

Напомним, ранее Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга оштрафовал компанию «Экопром» за загрязнение реки Мурзинки. Размер штрафа составил 35 тыс. рублей. Должностное лицо, ответственное за охрану окружающей среды, оштрафовали на 3,5 тыс. рублей.