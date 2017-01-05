СМИ: Саудовская Аравия выполнила обязательства по сокращению уровня добычи И сократила добычу а 486 тыс. баррелей

Саудовская Аравия полностью выполнила свои обязательства по сокращению уровня добычи нефти, принятые на встрече стран ОПЕК с государствами, не входящими в картель. Об этом пишет в четверг Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

«Саудовская Аравия сократила суточную добычу нефти в январе по меньшей мере на 486 тыс. баррелей до 10,058 млн баррелей», — сообщил агентству собеседник. Официального подтверждения информации пока нет.

Напомним, в ноябре 2016 года в Вене состоялся саммит ОПЕК. В ходе саммита страны впервые с 2008 года договорились о сокращении добычи нефти. С начала 2017 года страны ОПЕК должны снизить среднесуточную добычу почти на 1,2 млн баррелей. Особенно это касается Саудовской Аравии: страна обязалась сократить добычу на 486 тыс. баррелей в сутки.