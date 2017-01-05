СМИ: У США есть «неопровержимые доказательства» причастности РФ к кибератакам Речь идет о предоставлении информации Wikileaks

У американских разведывательных служб есть доказательства причастности России к организации кибератак на США. Об этом сообщает в четверг Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По словам источников, разведке удалось получить «неопровержимые доказательства». Речь идет о документах, которые были обнародованы сайтом Wikileaks.

Отмечается, что доклад, в котором содержатся доказательства, должен был быть предоставлен президенту США Бараку Обаме во вторник, но этого не произошло. После того, как с ним ознакомится Обама, доклад представят избранному главе государства Дональду Трампу.

Напомним, в октябре сайт Wikileaks опубликовал ряд документов, связанных с кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон и ее предвыборным штабом. США неоднократно обвиняли Россию в причастности к этой утечке и другим кибератакам. В Кремле обвинения отвергли.