Керри: США поддерживают переговоры в Астане по Сирии В этом вопросе конкуренции между США и РФ нет

США поддерживают проведение межсирийских переговоров в Астане. Об этом в четверг заявил госсекретарь США Джон Керри.

«Мы поддерживаем встречу в Астане», — сказал Керри журналистам. Он выразил надежду, что участники переговоров достигнут взаимопонимания и сделают «шаг вперед».

«Мы не являемся конкурентами для России, Турции и Ирана в вопросе организации переговоров», — пояснил дипломат. Керри добавил, что гуманитарный кризис в Сирии стал самым серьезным со времен Второй мировой войны. По мнению госсекретаря, разрешить его возможно лишь мирным дипломатическим путем.

Напомним, встреча в Астане запланирована на 23 января. Ранее о том, чтобы организовать межсирийские переговоры на новой площадке, договорились президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган. Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил готовность организовать встречу. Подразумевается, что переговоры в столице Казахстана дополнят женевскую встречу, которая состоится 8 февраля.