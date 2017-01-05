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05.01.17 / 19:59 Новости / Россия и мир

США ввели санкции против сына Усамы бен Ладена

Его включили в список международных террористов

Фото: emigrados.ru

Фото: emigrados.ru

США включили в список международных террористов Хамзу бен Ладена — сына главы группировки «Аль-Каида» Усамы Бен Ладена. Об этом сообщили в четверг в Госдепартаменте США.

Внесение Хамзы бен Ладена в список означает также введение в отношении его санкций. Любые его активы на территории США подлежат аресту, а американским гражданам запрещено вступить с бен Ладеном в любые деловые отношения.

По данным Госдепа США, 14 августа 2015 года Хамза бен Ладен стал официальным членом «Аль-Каиды». В июле прошлого года он выступил с угрозами в адрес США. Хамза бен Ладен заявлял, что американские граждане будут подвергаться нападениям в США и за пределами страны.

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