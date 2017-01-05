Tesla начнет производить литий-ионные батареи На заводе в США

Компания Tesla будет производить литий-ионные батареи совместно с Panasonic. Об этом в компании сообщили в среду.

Серийное производство будет запущено на заводе Gigafactory в штате Невада, США. Батарейки будут использоваться для продуктов накопления энергии Tesla и автомобилях Model 3 sedan.

Сообщается, что к 2018 году предприятие сможет производить 35 гигаватт-часов литий-ионных элементов питания в год. По данным Tesla, приблизительно столько производят все другие производители подобных батареек в мире «вместе взятые».

Напомним, в октябре 2016 года Tesla Motors и Panasonic заключили соглашение о сотрудничестве. Компании приняли решение совместно заняться производством компонентов для солнечных батарей. Компоненты будут производиться на заводе в Нью-Йорке.