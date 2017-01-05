Все новости

05.01.17 / 01:34 Новости / Россия и мир

Tesla начнет производить литий-ионные батареи

На заводе в США

Фото: cofx.ru

Фото: cofx.ru

Компания Tesla будет производить литий-ионные батареи совместно с Panasonic. Об этом в компании сообщили в среду.

Серийное производство будет запущено на заводе Gigafactory в штате Невада, США. Батарейки будут использоваться для продуктов накопления энергии Tesla и автомобилях Model 3 sedan.

Сообщается, что к 2018 году предприятие сможет производить 35 гигаватт-часов литий-ионных элементов питания в год. По данным Tesla, приблизительно столько производят все другие производители подобных батареек в мире «вместе взятые».

Напомним, в октябре 2016 года Tesla Motors и Panasonic заключили соглашение о сотрудничестве. Компании приняли решение совместно заняться производством компонентов для солнечных батарей. Компоненты будут производиться на заводе в Нью-Йорке.

Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016