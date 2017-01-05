СМИ: Трамп может реформировать Нацразведку США Он якобы считает американскую разведку "политизированной"

Избранный президент США Дональд Трамп может провести реорганизацию Офиса директора Национальной разведки США (ODNI). Об этом пишет в четверг The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Политик, по информации издания, уже проводит необходимые консультации со своими советниками. Как сообщил один из источников, Нацразведка, по мнению Трампа, стала слишком «раздутой и политизированной».

Также, отмечает газета, Трамп может провести реформу в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ). В частности, могут последовать сокращения штатных единиц, работающих в ЦРУ.

Напомним, Нацразведка была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Она объединила 17 отдельных правительственных учреждений США. Все учреждения занимаются сбором информации и ведением разведывательной деятельности.