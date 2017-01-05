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05.01.17 / 22:25 Новости / Россия и мир / Экономика

Трамп пригрозил Toyota высокими налогами за планы по постройке завода в Мексике

Размещать производство нужно в США

трамп дональд trud.ruИзбранный президент США Дональд Трамп пообещал корпорации Toyota ввести высокие налоги на ввоз ее автомобилей в США, если компания построит завод в Мексике. Об этом политик заявил в четверг.

«Toyota Motor заявила, что построит новый завод в Баха в Мексике, чтобы производить автомобили Corolla для США. Ни за что! Постройте завод в США или платите большие налоги на границе», — написал Трамп.

Напомним, в минувший вторник Трамп раскритиковал компанию General Motors за то, что та не платит пошлины и ввозит свои автомобили в США. При этом производство находится в Мексике. «Делайте их в США или платите пограничную пошлину!», — написал избранный глава государства.

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