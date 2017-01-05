В Петербурге умер основатель ансамбля «Поющие гитары» На 82-м году жизни

В Петербурге на 82-м году жизни скончался основатель и художественный руководитель ансамбля «Поющие гитары» Анатолий Васильев. Сообщение об этом появилось на странице ансамбля в социальной сети ВКонтакте в четверг.

Васильев умер 4 января. «Вся его жизнь была связана с музыкой. Любимое детище – „Поющие гитары“, художественным руководителем которых он был до последнего часа. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах многочисленных учеников, музыкантов и любителей хорошей музыки», — сказано в сообщении.

Добавим, «Поющие гитары» были созданы в Ленинграде в 1966 году. Васильев тогда был гитаристом ансамбля «Дружба». Самыми известными композициями созданного им ансамбля стали стали песни «Синяя песня» («Синий иней») и «Песенка велосипедистов».