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05.01.17 / 07:54 Новости / Общество / Россия и мир

Хакер Guccifer считает нападки США на Россию «истерией»

В настоящее время он находится в тюрьме

хакерРумынский хакер Марсель Лазар (Guccifer) считает, что США несправедливо обвиняют Россию в кибератаках. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу Fox News, опубликованном в четверг.

«Американцы сошли с ума от мысли про русских, что они вторгаются в Соединенные Штаты. Это безумие. Это истерия, вы понимаете?», — сказал Лазар. Он добавил, что считает эти обвинения частью «фейковой кибервойны».

Добавим, в настоящее время Лазар находится в тюрьме в Румынии, где отбывает наказание за киберпреступления. В мае он во время интервью Fox News признался, что взламывал личную почту Хиллари Клинтон, которую она использовала для служебных переписок, будучи госсекретарем США. Телеканал брал у Лазара интервью по телефону.

По материалам: foxnews.com
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