Минтруда США может запретить Google вести бизнес с правительством Из-за нежелания предоставлять конфиденциальную информацию

Министерство труда США может через суд запретить Google вести бизнес с американским правительством. Об этом сообщает в четверг Associated Press.

По данным агенства, министерство уже подало соответствующий иск в суд. В Минтруда заявляют, что компания отказывается предоставлять им информацию о компенсационных выплатах служащим и другую информацию.

В компании ссылаются на конфиденциальность данных. Юристы министерства утверждают, что сокрытие информации мешают проверить, нет ли в компании дискриминации по расовому, половому и иным признакам.

Напомним, в декабре один из сотрудников Google подал на компанию в суд. Он сообщил, что компания нарушает права сотрудников, так как запрещает им говорить друг с другом. Кроме того, он пожаловался, что компания побуждает их к шпионажу.