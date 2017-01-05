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05.01.17 / 08:57 Новости / Общество / Россия и мир

Минтруда США может запретить Google вести бизнес с правительством

Из-за нежелания предоставлять конфиденциальную информацию

google samsungМинистерство труда США может через суд запретить Google вести бизнес с американским правительством. Об этом сообщает в четверг Associated Press.

По данным агенства, министерство уже подало соответствующий иск в суд. В Минтруда заявляют, что компания отказывается предоставлять им информацию о компенсационных выплатах служащим и другую информацию.

В компании ссылаются на конфиденциальность данных. Юристы министерства утверждают, что сокрытие информации мешают проверить, нет ли в компании дискриминации по расовому, половому и иным признакам.

Напомним, в декабре один из сотрудников Google подал на компанию в суд. Он сообщил, что компания нарушает права сотрудников, так как запрещает им говорить друг с другом. Кроме того, он пожаловался, что компания побуждает их к шпионажу.

По материалам: ap.org
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