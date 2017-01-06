«Адмирал Кузнецов» покинет Сирию Вместе с другими кораблями

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» первым из российской группировки покинет зону конфликта в Сирии. Об этом в пятницу сообщил глава Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

Минобороны уже начало сокращать войска в Сирии в соответствии с решением российского президента Владимира Путина. Вместе с «Адмиралом Кузнецовым» первыми зону конфликта покинут другие корабли авианосной группы.

Напомним, 30 декабря 2016 года в Сирии начался режим прекращения боевых действий. Официальная власть и оппозиция решили вести мирные переговоры. Прекращение огня не распространяется на международные террористические группировки «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (обе запрещены в РФ).