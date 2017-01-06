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06.01.17 / 19:38 Новости / Россия и мир / Финансы

AliExpress приостановил доставку товаров в РФ через SPSR

Из-за проблем на таможне

Фото cnbc.com

Фото cnbc.com

Китайский интернет-ритейлер AliExpress приостановил доставку товаров в РФ через логистическую компанию SPSR. Об этом ритейлер сообщил в пятницу.

Доставка временно приостановлена из-за сбоя в системе растаможивания коммерческих экспресс-отправлений. AliExpress попросил продавцов отменить уже сформированные, но не отправленные заказы, которые должны были отправиться в РФ через SPSR, и договориться с покупателем о других способах доставки.

Отметим, чистая прибыль Alibaba Group Holding Ltd уменьшилась в 3,5 раза по итогам первого полугодия 2016—2017 финансового года (завершился 30 сентября). Она составила $2,27 млрд. Выручка Alibaba превысила $9,9 млрд (рост на 57% год к году).

По материалам: tass.ru
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