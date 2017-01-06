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06.01.17 / 05:59 Новости / Политика / Россия и мир

Байден: США ответили на российские кибератаки «секретными действиями»

Он не сообщил, какими именно

Джозеф Байден, фото Госдепартамента СШАСША ответили на приписанные России кибератаки не только санкциями, но и другими «секретными действиями». Об этом сообщил в четверг вице-президент США Джозеф Байден.

«Когда вопрос больше месяца тому назад заключался в том, ответим ли мы на хакерские атаки, я сказал: мы сделаем это, когда (и как) выберем. Что-то из того, что мы сделали, вам будет известно, что-то — нет. И мы сделали и то, и другое», — сказал Байден.  Он не уточнил, о каких именно действиях идет речь. Он выразил надежду, что общественности не станет известно о шагах, которые предприняла американская администрация.

Напомним, Трамп с недоверием отнесся к докладу спецслужб о российских хакерах. Он запланировал встречу с главами ФБР и ЦРУ и назвал странным перенос доклада на пятницу, 6 января. Президент США Барак Обама получил доклад накануне.

По материалам: pbs.org
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