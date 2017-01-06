CNN рассказал о передавших WikiLeaks письма Демпартии россиянах Их имена не приводятся

Разведка США выяснила, кто из граждан России передал сайту Wikileaks тысячи украденных электронных писем из штаба Демократической партии. Об этом сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на знакомых с докладом спецслужб чиновников.

Телеканал не сообщает имен посредников. В декабре 2016 года о существовании людей, передавших документы, писала газета The Washington Post, уточняя, что они были «в шаге от правительства». Издание подчеркивало, что никаких свидетельств причастности Кремля к утечке, по информации их источников, не было.

Напомним, летом 2016 года был взломан сайт национального комитета Демократической партии. На сайте WikiLeaks были опубликованы письма и документы, связанные с кандидатом в президенты и бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон. Позже атаке подвергся ее предвыборный штаб. США неоднократно обвиняли в хакерских атаках Россию.