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06.01.17 / 07:56 Новости / Общество / Россия и мир

CNN рассказал о передавших WikiLeaks письма Демпартии россиянах

Их имена не приводятся

wikileaks newsmax.comРазведка США выяснила, кто из граждан России передал сайту Wikileaks тысячи украденных электронных писем из штаба Демократической партии. Об этом сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на знакомых с докладом спецслужб чиновников.

Телеканал не сообщает имен посредников. В декабре 2016 года о существовании людей, передавших документы, писала газета The Washington Post, уточняя, что они были «в шаге от правительства». Издание подчеркивало, что никаких свидетельств причастности Кремля к утечке, по информации их источников, не было.

Напомним, летом 2016 года был взломан сайт национального комитета Демократической партии. На сайте WikiLeaks были опубликованы письма и документы, связанные с кандидатом в президенты и бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон. Позже атаке подвергся ее предвыборный штаб. США неоднократно обвиняли в хакерских атаках Россию.

По материалам: cnn.com
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