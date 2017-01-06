На берег немецкого острова вынесло десятки тысяч «Киндер-сюрпризов» С инструкциями на русском языке

На берег немецкого острова Лангеог в Северном море выбросило десятки тысяч пластиковых яиц с игрушками «Киндер-Сюрприз». Об этом стало известно в пятницу.

По предварительным данным, игрушки содержат инструкцию на русском языке. Они были в контейнере, который потеряло грузовое судно по пути из Китая в Германию.

Помимо «Киндер-сюрпризов» местные жители обнаружили на побережье также кирпичи Lego. В настоящее время экологи и волонтеры расчищают береговую линию.

Отметим, торговая марка «Киндер-сюрприз» принадлежит итальянской компании Ferrero. Производство шоколадных яиц началось в 1972 году. Их создатель – Уильям Саличе. Он скончался 29 декабря 2016 года.