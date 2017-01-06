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06.01.17 / 12:03 Новости / Общество / Россия и мир

На берег немецкого острова вынесло десятки тысяч «Киндер-сюрпризов»

С инструкциями на русском языке

Фото: znak.com

Фото: znak.com

На берег немецкого острова Лангеог в Северном море выбросило десятки тысяч пластиковых яиц с игрушками «Киндер-Сюрприз». Об этом стало известно в пятницу.

По предварительным данным, игрушки содержат инструкцию на русском языке. Они были в контейнере, который потеряло грузовое судно по пути из Китая в Германию.

Помимо «Киндер-сюрпризов» местные жители обнаружили на побережье также кирпичи Lego. В настоящее время экологи и волонтеры расчищают береговую линию.

Отметим, торговая марка «Киндер-сюрприз» принадлежит итальянской компании Ferrero. Производство шоколадных яиц началось в 1972 году. Их создатель – Уильям Саличе. Он скончался 29 декабря 2016 года.

По материалам: ap.org
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