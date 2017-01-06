Джейми Оливер закроет шесть ресторанов из-за Brexit В I квартале 2017 года

Британский повар и ресторатор Джейми Оливер намерен закрыть шесть ресторанов. Это связано со слабым фунтом стерлингов на фоне Brexit, пояснили в пятницу представители ресторанов.

В I квартале 2017 года в Британии прекратят работу шесть ресторанов итальянской кухни. После этого менеджмент заведений займется поиском новых рабочих мест для 120 сотрудников.

В то же время за пределами Великобритании Джейми Оливер планирует открыть 22 итальянских ресторана за год. Они заработают в России, Бразилии и Австралии.