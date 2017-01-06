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06.01.17 / 17:28 Новости / Россия и мир / Финансы

Джейми Оливер закроет шесть ресторанов из-за Brexit

В I квартале 2017 года

джейми оливерБританский повар и ресторатор Джейми Оливер намерен закрыть шесть ресторанов. Это связано со слабым фунтом стерлингов на фоне Brexit, пояснили в пятницу представители ресторанов.

В I квартале 2017 года в Британии прекратят работу шесть ресторанов итальянской кухни. После этого менеджмент заведений займется поиском новых рабочих мест для 120 сотрудников.

В то же время за пределами Великобритании Джейми Оливер планирует открыть 22 итальянских ресторана за год. Они заработают в России, Бразилии и Австралии.

По материалам: bloomberg.com
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