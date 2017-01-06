«Газпром» достиг рекордных поставок газа в Европу За сутки – 614,6 млн кубов

«Газпром» установил новый рекорд по поставкам газа в Европу. Об этом компания сообщила в пятницу.

В течение 5 января поставки «Газпрома» в Европу достигли 614,6 млн кубометров газа. Предыдущий рекорд компания установила 29 ноября прошлого года, когда за сутки поставила в Европу 614,5 млн кубов.

Отметим, в начале января «Газпром» установил суточный рекорд по поставкам газа через «Северный поток». За 2 января компания направила по этому трубопроводу 160,75 млн кубометров газа. Это больше, чем предполагает проектная мощность.