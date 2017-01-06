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06.01.17 / 16:33 Новости / Россия и мир

«Газпром» достиг рекордных поставок газа в Европу

За сутки – 614,6 млн кубов

газпром нефть«Газпром» установил новый рекорд по поставкам газа в Европу. Об этом компания сообщила в пятницу.

В течение 5 января поставки «Газпрома» в Европу достигли 614,6 млн кубометров газа. Предыдущий рекорд компания установила 29 ноября прошлого года, когда за сутки поставила в Европу 614,5 млн кубов.

Отметим, в начале января «Газпром» установил суточный рекорд по поставкам газа через «Северный поток». За 2 января компания направила по этому трубопроводу 160,75 млн кубометров газа. Это больше, чем предполагает проектная мощность.

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