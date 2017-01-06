Казахстан передал Сирии 500 тонн гумпомощи При содействии России

Казахстан передал Сирии около 500 тонн гуманитарной помощи. Об этом в пятницу сообщило министерство иностранных дел республики.

Гуманитарный груз доставлен в порт Тартус. Помощь состоит из продуктов питания – мука, консервы, макаронные изделия, чай. Передача проходила при содействии российской стороны.

Отметим, в 2012 году Казахстан выделил $400 тыс. Ливану и Иордании в качестве гуманитарной помощи сирийцам, находившимся в лагерях беженцев. В конце 2015 года Астана договорилась предоставить беженцам из Сирии более 300 тыс. евро для поставок продуктов питания, медикаментов и на прочие нужды.