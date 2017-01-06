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06.01.17 / 05:25 Новости / Общество / Россия и мир

Керченскую переправу закрыли из-за тумана

В декабре ее закрывали из-за ветра

Керченская паромная переправа, фото ЕТДРабота Керченской переправы временно приостановлена из-за густого тумана. Об этом в пятницу сообщило крымское отделение МЧС.

«Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями (туман)», — сказано в сообщении. Также синоптики сообщили об ухудшении погоды в регионе, которое ожидается 6 и 7 января.

Добавим, Керченская переправа соединяет Крымский полуостров и материковую часть России. Паромная переправа используется для пассажирских и грузовых перевозок через Керченский пролив. В январе-октябре 2016 года ее пассажиропоток вырос на 34,2 %, до 5,8 млн человек по сравнению с таким же периодом 2015 года. В конце декабря ее работа была приостановлена из-за сильного ветра.

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