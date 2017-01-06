Все новости

06.01.17 / 03:07 Новости / Политика / Россия и мир

Керри уйдет из политики в январе

Он был госсекретаем с 2013 года

Джон Керри и Сергей Лавров, фото Госдепартамента СШАГоссекретарь США Джон Керри заявил, что завершает карьеру госслужащего. Об  этом он рассказал в четверг на итоговой пресс-конференции. 

«Моя карьера на государственной службе окончена», — сказал Керри. Он пояснил, что уйдет из политики в январе, после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Добавим, инаугурация Трампа состоится 20 января. Накануне CNN со ссылкой на источники сообщил, что на церемонии будут присутствовать Хиллари Клинтон и ее супруг Билл Клинтон. Также свое присутствие подтвердили 43-й лидер Соединенных Штатов Джордж Буш-младший и его супруга Лора Буш. Супруги Буш сообщили, что будут рады присутствовать и видеть «мирную передачу власти».

Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016