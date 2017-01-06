Керри уйдет из политики в январе Он был госсекретаем с 2013 года

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что завершает карьеру госслужащего. Об этом он рассказал в четверг на итоговой пресс-конференции.

«Моя карьера на государственной службе окончена», — сказал Керри. Он пояснил, что уйдет из политики в январе, после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Добавим, инаугурация Трампа состоится 20 января. Накануне CNN со ссылкой на источники сообщил, что на церемонии будут присутствовать Хиллари Клинтон и ее супруг Билл Клинтон. Также свое присутствие подтвердили 43-й лидер Соединенных Штатов Джордж Буш-младший и его супруга Лора Буш. Супруги Буш сообщили, что будут рады присутствовать и видеть «мирную передачу власти».