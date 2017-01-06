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06.01.17 / 00:30 Новости / Общество / Россия и мир

Концессионер ЗСД может подать к протестующим водителям иски

Они выступили против введения платы за проезд по магистрали

зсд наше фотоКонцессионер автодороги Западный скоростной диаметр (ЗСД) — компания «Магистраль северной столицы» — не исключает подачи исковых заявлений к водителям в связи с блокированием ими ряда пунктов оплаты проезда по магистрали. Об этом в компании сообщили в четверг.

«На подъезде к пункту оплаты образовалось затруднение движения. Сотни пользователей автомобильной дороги вынуждены были потерять время, ожидая оформления данных ДТП и освобождения полос экипажами ГИБДД», — сказано в сообщении. Отмечается, что «Магистраль северной столицы»  оставляет за собой право на обращение в правоохранительные органы. Компания также может потребовать возмещения материального ущерба.

Напомним, днем в четверг дальнобойщики протестовали против введения платы за проезд по ЗСД. Они блокировали пункты взимания оплаты. На ЗСД такж было зафиксировано несколько ДТП. Один из участников аварии был доставлен в отделение полиции.

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