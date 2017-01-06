Концессионер ЗСД может подать к протестующим водителям иски Они выступили против введения платы за проезд по магистрали

Концессионер автодороги Западный скоростной диаметр (ЗСД) — компания «Магистраль северной столицы» — не исключает подачи исковых заявлений к водителям в связи с блокированием ими ряда пунктов оплаты проезда по магистрали. Об этом в компании сообщили в четверг.

«На подъезде к пункту оплаты образовалось затруднение движения. Сотни пользователей автомобильной дороги вынуждены были потерять время, ожидая оформления данных ДТП и освобождения полос экипажами ГИБДД», — сказано в сообщении. Отмечается, что «Магистраль северной столицы» оставляет за собой право на обращение в правоохранительные органы. Компания также может потребовать возмещения материального ущерба.

Напомним, днем в четверг дальнобойщики протестовали против введения платы за проезд по ЗСД. Они блокировали пункты взимания оплаты. На ЗСД такж было зафиксировано несколько ДТП. Один из участников аварии был доставлен в отделение полиции.