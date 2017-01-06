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06.01.17 / 23:31 Политика / Россия и мир

Конгресс США утвердил итоги президентских выборов

На фоне громких протестов ряда конгрессменов

Фото с сайта unrel.org

Фото с сайта unrel.org

Конгресс США официально утвердил итоги президентских выборов. Голосование прошло на фоне бурных протестов конгрессменов, передает РИА Новости в пятницу.

Возмущенные итогами голосования конгрессмены заявили с трибуны о препятствовании ходу выборов российскими хакерами, а также о неполноценном доступе этнических меньшинств к избирательным участкам. Двух конгрессменов, громко выкрикивавших лозунги в ходе оглашения итогов, из зала вывела полиция, сообщает агентство.

Напомним, Дональд Трамп получил 304 голосов так называемых выборщиков, его соперница Хиллари Клинтон набрала 227 голосов. Однако Трамп проиграл Клинтон в общенациональном голосовании порядка 2,9 млн голосов.

Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа назначена на 20 января.

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