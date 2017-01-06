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06.01.17 / 20:19 Новости / Россия и мир

Лавров поговорил по телефону с главой МИД Франции

Обсудили Сирию и Украину

флаг францииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону со своим коллегой из Франции Жаном-Марком Эйро. Разговор состоялся в пятницу.

Стороны обсудили перспективы ближневосточного урегулирования. Эйро рассказал о подготовке предстоящей 15 января в Париже международной конференции. Лавров сообщил о текущей ситуации в Сирии. Также стороны обсудили проблему химического оружия и ситуацию на востоке Украины.

Отметим, в конце ноября Эйро прокомментировал возможное снятие санкций с России. Он заявил, что это окажет негативное воздействие на попытках разрешения кризиса на Украине. Отмена ограничительных мер, по мнению министра, «станет победой для тех, кто угрожает безопасности страны».

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