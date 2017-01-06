Lux Express возобновил автобусные рейсы в Эстонию При пересечении границы пассажиры из автобусов не выходят

ЗАО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group) возобновило автобусные рейсы через российско-эстонскую границу. Компания сообщила об этом в пятницу.

Все запланированные отправления автобусов проходят в соответствии с графиком. При пересечении границы пассажиры из автобусов не выходят, сообщили в Lux Express.

Отметим, в начале января перевозчику «Евролайнс» приостановили действие удостоверения допуска к коммерческим международным пассажирским перевозкам. Пассажиры маршрутов Петербург – Хельсинки и Петербург – Таллин были вынуждены пересекать границу пешком и пересаживаться в другой автобус.