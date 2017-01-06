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06.01.17 / 12:16 Новости / Петербург и Ленобласть

Lux Express возобновил автобусные рейсы в Эстонию

При пересечении границы пассажиры из автобусов не выходят

Фото travelerr.ru

Фото travelerr.ru

ЗАО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group) возобновило автобусные рейсы через российско-эстонскую границу. Компания сообщила об этом в пятницу.

Все запланированные отправления автобусов проходят в соответствии с графиком. При пересечении границы пассажиры из автобусов не выходят, сообщили в Lux Express.

Отметим, в начале января перевозчику «Евролайнс» приостановили действие удостоверения допуска к коммерческим международным пассажирским перевозкам. Пассажиры маршрутов Петербург – Хельсинки и Петербург – Таллин были вынуждены пересекать границу пешком и пересаживаться в другой автобус.

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