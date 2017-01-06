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06.01.17 / 01:37 Новости / Общество / Россия и мир

Медиахолдинг Meredith может купить издательство Time Inc. — СМИ

Он уже интересовался издательством в 2013 году

Фото: soc-set.com

Фото: soc-set.com

Американский медиахолдинг Meredith Corp может приобрести ​издательство Time Inc. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Издательство выпускает журналы Time, People и Life. Как отмечает агентство, Meredith уже интересовался издательством в 2013 году.

Один из собеседников сообщил, что в покупке заинтересованы и другие стратегические компании и частные предприниматели. Их имен он разглашать не стал.

Добавим, Time Inc. было основано в 1922 году. Оно издает более 100 журналов. В частности, Sports Illustrated, Travel + Leisure, Food & Wine, Fortune, People, InStyle, Life, Golf Magazine, Southern Living, Essence, Real Simple и Entertainment Weekly. Капитализация издательства составляет $1,9 млрд.

По материалам: bloomberg.com
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