Мексиканская Interjet возобновила полеты Sukhoi Superjet 100 Вернулись в эксплуатацию шесть лайнеров

Мексиканская авиакомпания Interjet возобновила полеты самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом она сообщила в четверг в Facebook.

Перевозчик вернет в эксплуатацию 11 самолетов Superjet 100. Это будет происходить постепенно. В настоящий момент Interjet ввела в эксплуатацию шесть лайнеров.

Всего Interjet использует 22 самолета Sukhoi Superjet 100. Предполагается, что все они вернутся в эксплуатацию до конца января.

Отметим, ранее в стабилизаторе Sukhoi Superjet 100 обнаружили дефект, который не способствует «возникновению небезопасных ситуаций в эксплуатации». Росавиация потребовала проверить самолеты и временно запретила полеты некоторых лайнеров.

После этого о намерении проверить Superjet 100 объявила мексиканская Interjet. Компания подчеркивала, что приостановка полетов не связана с крушением Ту-154.