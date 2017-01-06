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06.01.17 / 18:38 Новости / Общество / Россия и мир

Греция выплатит миллион евро за поимку террористки

Которую удалось арестовать три недели назад

Фото pravdaurfo.ru

Фото pravdaurfo.ru

Власти Греции пообещали выплатить миллион евро информатору, благодаря которому накануне удалось арестовать террористку Полу Рупу. Об этом в пятницу сообщает газета «Катимерини».

Информатор обратился в полицию три недели назад и сообщил данные, благодаря которым удалось арестовать Рупу. Человеку, сообщившему информацию о террористке, предложили также пройти по программе защиты свидетелей.

Отметим, Пола Рупа и ее супруг Никос Мазиотис были лидерами террористической организации «Революционная борьба». Они с 2011 года находились в розыске. Греческий суд заочно приговорил каждого к 50 годам тюрьмы.

По материалам: ria.ru
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