Греция выплатит миллион евро за поимку террористки

Власти Греции пообещали выплатить миллион евро информатору, благодаря которому накануне удалось арестовать террористку Полу Рупу. Об этом в пятницу сообщает газета «Катимерини».
Информатор обратился в полицию три недели назад и сообщил данные, благодаря которым удалось арестовать Рупу. Человеку, сообщившему информацию о террористке, предложили также пройти по программе защиты свидетелей.
Отметим, Пола Рупа и ее супруг Никос Мазиотис были лидерами террористической организации «Революционная борьба». Они с 2011 года находились в розыске. Греческий суд заочно приговорил каждого к 50 годам тюрьмы.