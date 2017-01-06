Греция выплатит миллион евро за поимку террористки Которую удалось арестовать три недели назад

Власти Греции пообещали выплатить миллион евро информатору, благодаря которому накануне удалось арестовать террористку Полу Рупу. Об этом в пятницу сообщает газета «Катимерини».

Информатор обратился в полицию три недели назад и сообщил данные, благодаря которым удалось арестовать Рупу. Человеку, сообщившему информацию о террористке, предложили также пройти по программе защиты свидетелей.

Отметим, Пола Рупа и ее супруг Никос Мазиотис были лидерами террористической организации «Революционная борьба». Они с 2011 года находились в розыске. Греческий суд заочно приговорил каждого к 50 годам тюрьмы.