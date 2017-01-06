Все новости

06.01.17 / 02:51 Новости / Россия и мир / Экономика

Минэнерго: США могут стать энергетически независимыми к 2026 году

Стать нетто-экспортером

газпром нефть промышленность добычаСША могут стать нетто-экспортером энергоресурсов к 2026 году. Об этом сказано в докладе Управления по энергетической информации США (EIA), опубликованном в четверг.

В документе сказано, что в настоящее время растет уровень добычи нефти и природного газа на территории США. Также EIA прогнозирует резкое сокращение генерации электроэнергии угольными электростанциями в США.

Добавим, США - нетто-импортер энергоресурсов с 1953 года. Это значит, что государство больше импортирует, чем экспортирует. Статус нетто-экспортера, как отмечает Time, часто связывают с энергетической независимостью. Этому также может поспособствовать рост использования природного газа, солнечной и ветровой энергии в стране.

Метки: , ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016