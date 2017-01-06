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06.01.17 / 13:15 Новости / Россия и мир / Экономика

Россию посетит министр экономики Японии

11-12 января

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко посетит Россию. Об этом японское министерство сообщило в пятницу.

Хиросигэ Сэко будет в России 11-12 января. Предполагается, что повесткой визита может быть дальнейшее продвижение по вопросам экономического сотрудничества между Москвой и Токио, а также реализация достигнутых ранее договоренностей между странами.

Отметим, 15-16 декабря 2016 года президент России Владимир Путин посетил Японию. Одной из главной тем визита стало сотрудничество в области экономики между странами. Стороны подписали 68 соглашений с общей суммой инвестиций около 300 млрд иен ($2,54 млрд) со стороны Токио, а также 12 межправительственных соглашений.

По материалам: tass.ru
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