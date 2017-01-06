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06.01.17 / 14:17 Новости / Россия и мир

В Москве ожидаются морозы до минус 35 градусов

7-8 января

Фото: marketsignal.ru

Фото: marketsignal.ru

В Москве ожидаются морозы до минус 35 градусов по Цельсию. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.

Сильным мороз с аномальным понижением температуры ожидается ночью 7-8 января. МЧС рекомендовало воздержаться от длительного нахождения на улице, а также предупредило о возможном увеличении количества пожаров в жилых домах.

Отметим, в настоящее время в Москве минус 25 градусов. Это аномально холодная погода для столицы в такое время. Отклонение от среднесуточной температуры составляет 7-12 градусов.

По материалам: tass.ru
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