В Москве ожидаются морозы до минус 35 градусов 7-8 января

В Москве ожидаются морозы до минус 35 градусов по Цельсию. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.

Сильным мороз с аномальным понижением температуры ожидается ночью 7-8 января. МЧС рекомендовало воздержаться от длительного нахождения на улице, а также предупредило о возможном увеличении количества пожаров в жилых домах.

Отметим, в настоящее время в Москве минус 25 градусов. Это аномально холодная погода для столицы в такое время. Отклонение от среднесуточной температуры составляет 7-12 градусов.