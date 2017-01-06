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06.01.17 / 18:57 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Московская биржа закрылась в красной зоне

ММВБ – 2213,93; РТС – 1172,59

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Московская биржа закрыла пятничные торги в красной зоне. ММВБ сократился на 0,29% — до 2213,93 пункта.

Снижение РТС составило 0,65%. Он достиг 1172,59 пункта.

Старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук обратил внимание, что в пятницу сессия на российском фондовом рынке прошла спокойно. «На следующей неделе, когда после новогодних праздников вернутся все участники торгов, торговая активность вернется на Московскую биржу. Куда пойдёт индекс ММВБ – штурмовать 2300 пунктов или откатится вниз к 2100 пунктам – пока понять сложно», — отметил эксперт.

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