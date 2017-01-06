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06.01.17 / 04:16 Новости / Политика / Россия и мир

Нетаньяху повторно допросили по делу о коррупции

Допрос продлился около пяти часов

Беньямин НетаньяхуПолиция Израиля повторно допросила премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции. Допрос состоялся в четверг, сообщает Reuters.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли в резиденцию премьера. Допрос продлился около пяти часов и «касался также другого дела». По нему, отмечает агентство, политик уже давал показания ранее.

Напомним, первый допрос Нетаньяху состоялся в минувший вторник. Он продлился три часа. Правоохранители полагают, что премьер-министр и его семья получили подарки и другие блага на сотни тысяч шекелей. Они были преподнесены предпринимателями. Сообщалось, что полиция собрала показания свидетелей в Израиле и за пределами государства.

Сам премьер-министр отверг все обвинения. Он  заявил, что его противники не должны «спешить праздновать».

По материалам: reuters.com
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