Нетаньяху повторно допросили по делу о коррупции Допрос продлился около пяти часов

Полиция Израиля повторно допросила премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции. Допрос состоялся в четверг, сообщает Reuters.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли в резиденцию премьера. Допрос продлился около пяти часов и «касался также другого дела». По нему, отмечает агентство, политик уже давал показания ранее.

Напомним, первый допрос Нетаньяху состоялся в минувший вторник. Он продлился три часа. Правоохранители полагают, что премьер-министр и его семья получили подарки и другие блага на сотни тысяч шекелей. Они были преподнесены предпринимателями. Сообщалось, что полиция собрала показания свидетелей в Израиле и за пределами государства.

Сам премьер-министр отверг все обвинения. Он заявил, что его противники не должны «спешить праздновать».