В Германии около 30 человек пострадали при пожаре в центре для беженцев В бывших военных казармах

В немецком городе Хёфельхоф около 30 человек пострадали в результате пожара в центре для беженцев. Об этом сообщает в пятницу Reuters.

Хёфельхоф — город на Западе страны. Там в бывших военных казармах размещены около 500 соискателей на получение убежища. Нескольких пострадавших госпитализировали. Двое сотрудников пожарной охраны получили медицинскую помощь на месте.

Напомним, в декабре министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер заявил, что с января по сентябрь прошлого года поток беженцев в Германию сократился в три раза. За этот период было официально зарегистрировано 213 тыс. прибывших. При этом количество выданных на убежище разрешений побило рекорды и составило 70 тыс. Министр назвал эту ситуацию «кардинальным поворотом».