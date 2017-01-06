Ракетные войска и артиллерию ВС усилят к 2021 году В 1,5 - 2 раза

Боевые возможности Ракетных войск и артиллерии (РВиА) Сухопутных войск Вооруженных сил РФ к 2021 году увеличат в 1,5-2 раза. Об этом сообщил в пятницу начальник РВиА ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

Для их усиления к 2021 году дополнительно сформируют ряд соединений и частей РВиА. «В составе РВиА СВ планируется иметь три типа высокомобильных, оснащенных современными и перспективными образцами вооружения, военной и специальной техники бригад: ракетные, реактивные артиллерийские и артиллерийские, обладающие повышенными боевыми возможностями — в 1,5-2 раза выше имеющихся», — пояснил Матвеевский.

Он рассказал, что в настоящее время проводятся мероприятия для улучшения состава и структуры РВиА СВ. В частности, идет перевооружение ракетных соединений СВ на оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М».