Российский рубль укрепился на Московской бирже Доллар – 59,38 рубля, евро – 62,88 рубля

На торгах пятницы российский рубль торгуется в плюсе. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По фиксингу в 14:57 доллар США потерял шесть с половиной копеек и торговался по 59,38 рубля. Евро стал дешевле на шесть копеек – 62,88 рубля.

Год для российской валюты начался «неплохо» — уровень в 60 рублей за доллар уверенно пройден, отметил аналитик «Альпари» Владислав Антонов. «Наконец-то продавцам удалось пройти психологический уровень 60 рублей и убрать с рынка покупателей, у которых под ним стояли защитные стопы по длинным позициям», — обратил внимание эксперт.