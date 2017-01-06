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06.01.17 / 15:29 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Российский рубль укрепился на Московской бирже

Доллар – 59,38 рубля, евро – 62,88 рубля

Фото: коллаж АБН

Фото: коллаж АБН

На торгах пятницы российский рубль торгуется в плюсе. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По фиксингу в 14:57 доллар США потерял шесть с половиной копеек и торговался по 59,38 рубля. Евро стал дешевле на шесть копеек – 62,88 рубля.

Год для российской валюты начался «неплохо» — уровень в 60 рублей за доллар уверенно пройден, отметил аналитик «Альпари» Владислав Антонов. «Наконец-то продавцам удалось пройти психологический уровень 60 рублей и убрать с рынка покупателей, у которых под ним стояли защитные стопы по длинным позициям», — обратил внимание эксперт.

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