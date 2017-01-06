США потратили $3,4 млрд на защиту союзников от России В частности, Украины

США выделили союзникам в Северной и Центральной Европе $3,4 млрд, чтобы ответить на «российскую провокацию». Об этом рассказал журналистам на своей итоговой пресс-конференции госсекретарь США Джон Керри.

«Мы поддерживаем демократическую Украину и, отвечая на российскую провокацию, оказывали помощь нашим союзникам в Северной и Центральной Европе», — сказал Керри. Он пояснил, что $3,4 млрд были выделены на обеспечение безопасности и усиление обороны.

Напомним, ранее Керри высоко оценил «перезагрузку», которая произошла в отношениях Вашингтона и Москвы в первый срок президентства Барака Обамы. Он отметил, что странам удалось достигнуть высокого уровня сотрудничества и взаимопонимания по многим вопросам. Он признал, что между странами до сих пор существует «ряд серьезных противоречий». Госсекретарь напомнил о действиях России в Сирии и кибератаках, которые американская нацразведка приписывает России.