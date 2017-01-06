Канадская компания подала в суд на «дочку» «Роснефти» — СМИ Обвиняет в незаконной передаче активов

Канадская золотодобывающая компания Crystallex подала в суд на швейцарскую трейдинговую компанию Rosneft Trading S.A. (входит в «Роснефть»). Об этом стало известно в четверг.

Crystallex обвиняет Rosneft Trading S.A. в участии в схеме «мошеннической передачи активов», сообщает РБК. «Дочка» «Роснефти» в ноябре 2016 года получила залоговые права на 49,9% акций американского оператора НПЗ Citgo, который контролирует венесуэльская нефтегазовая компания Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Акции могли быть обеспечением кредита на $1,5 млрд от «Роснефти» в пользу PDVSA, утверждает Crystallex. Иск был подан 4 января в США.

Отметим, 3 января Glencore и фонд Катара закрыли сделку по «Роснефти». Они приобрели 19,5% акций компании, которые ранее принадлежали России.

Сумма сделки составила 10,2 млрд евро. Glencore вложил 300 млн евро, Катар – 2,5 млрд евро. Остальные средства выделил синдикат банков-кредиторов, который организовал итальянский банк Intesa Sanpaolo.