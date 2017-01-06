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06.01.17 / 19:09 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Температура в Ленобласти опустится до минус 36 градусов

На востоке области

Фото: zn.ua

Фото: zn.ua

Температура воздуха в некоторых районах Ленинградской области в ночь на 7 января опустится до минус 36 градусов Цельсия. Об этом в пятницу сообщило региональное управление МЧС.

Ниже 30 градусов температура воздуха опустится на востоке области – в Бокситогорском, Тихвинском, Лодейнопольском и Подпорожском районах. Местами ожидается небольшой снег, гололедица на дорогах и понижение атмосферного давления.

Отметим, 7-8 января аномальные морозы ожидаются в Москве. Там термометры опустятся также до 36 градусов ниже нуля. Это на 7-12 градусов холоднее среднесуточной температуры, характерной для столицы в это время года.

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