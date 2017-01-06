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06.01.17 / 02:00 Новости / Политика / Россия и мир

Тереза Мэй встретится с Трампом весной

Премьер-министр ждет встречи

мэй тереза 600x400Премьер-министр Тереза Мэй весной встретится с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает в четверг Associated Press со ссылкой на источник в британском правительстве.
«Мы рады, что смогли сделать это возможным», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что Мэй «с нетерпением ждет встречи» с избранным главой США.

После объявления результатов американских президентских выборов премьер позвонила Трампу и поздравила его с победой. Политики обсудили двусторонние отношения и роль НАТО в обеспечении стабильности и безопасности в мире.

Напомним, в ноябре 2016 года стало известно, что Трамп может встретиться с королевой Великобритании Елизаветой II летом. Политик планирует посетить Великобританию. Официальное приглашение он получит после инаугурации, которая состоится 20 января.

 

По материалам: ap.org
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