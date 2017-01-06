Тереза Мэй встретится с Трампом весной Премьер-министр ждет встречи

Премьер-министр Тереза Мэй весной встретится с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает в четверг Associated Press со ссылкой на источник в британском правительстве.

«Мы рады, что смогли сделать это возможным», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что Мэй «с нетерпением ждет встречи» с избранным главой США.

После объявления результатов американских президентских выборов премьер позвонила Трампу и поздравила его с победой. Политики обсудили двусторонние отношения и роль НАТО в обеспечении стабильности и безопасности в мире.

Напомним, в ноябре 2016 года стало известно, что Трамп может встретиться с королевой Великобритании Елизаветой II летом. Политик планирует посетить Великобританию. Официальное приглашение он получит после инаугурации, которая состоится 20 января.