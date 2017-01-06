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06.01.17 / 21:51 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп сравнил действия Белого дома с «охотой на ведьм»

Избранный президент США не уверен в виновности России в кибератаках

трампДональд Трамп сравнил действия администрации Барака Обамы в отношении России с политической «охотой на ведьм». Об этом избранный президент США заявил в интервью газете New York Times, опубликованном в пятницу.

Американским демократам сейчас «очень стыдно за свое сокрушительное поражение», считает Трамп. «В определенной степени происходящее – охота на ведьм», — заявил он.

Недавно избранный президент США также выразил недоумение тем, что американская пресса не заинтересовалась содержимым взломанной переписки членов Демпартии. Также Трамп в шутку предложил считать Соединенные Штаты «мировой столицей хакерских атак».

Напомним, в конце декабря 2016 года Белый дом объявил о причастности российских дипломатов к кибератакам на серверы Демократической партии США. 35 сотрудников российского посольства в Вашингтоне вылетели в Москву. Владимир Путин пообещал не предпринимать аналогичных мер в отношении американских дипломатов.

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