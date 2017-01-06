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06.01.17 / 07:27 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп сомневается в атаке хакеров на серверы Демпартии

"Что вообще происходит?"

трамп фото reutersИзбранный президент США Дональд Трамп сомневается в том, что серверы Демократической партии подвергались хакерской атаке. Он высказал такое мнение в пятницу.

«Национальный демократический комитет не разрешил ФБР изучить их компьютерную информацию после того, как она предположительно была взломана Россией», — написал Трамп. Он задался вопросом, как спецслужбы могли сделать какие-то выводы без исследования серверов. «Что вообще происходит?», — спросил он.

Напомним, в пятницу Трамп встретится с представителями спецслужб, которые подготовили доклад об атаках российских хакеров на США. Ранее доклад уже был представлен президенту США Бараку Обаме. Его несекретную версию распространят на следующей неделе. Также документ представят Конгрессу.

 

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