Трамп выбрал кандидата на пост директора нацразведки США Им может стать бывший сенатор от Индианы

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинет кандидатуру бывшего сенатора от штата Индиана Дэниела Коутса на пост директора национальной разведки. Об этом сообщает в четверг Reuters.

Ожидается, что о выдвижении Коутса официально объявят в ближайшие дни. Ему 73 года, в течение 10 лет он занимал должность сенатора.

Добавим, в настоящее время пост принадлежит Джеймсу Клэпперу. Клэппер координирует работу 16 основных разведслужб. В частности, он контролирует деятельность разведывательного управления министерства обороны (РУМО), Федерального бюро расследований (ФБР), Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ).