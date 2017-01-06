Трамп выбрал кандидата на пост директора нацразведки США

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинет кандидатуру бывшего сенатора от штата Индиана Дэниела Коутса на пост директора национальной разведки. Об этом сообщает в четверг Reuters.
Ожидается, что о выдвижении Коутса официально объявят в ближайшие дни. Ему 73 года, в течение 10 лет он занимал должность сенатора.
Добавим, в настоящее время пост принадлежит Джеймсу Клэпперу. Клэппер координирует работу 16 основных разведслужб. В частности, он контролирует деятельность разведывательного управления министерства обороны (РУМО), Федерального бюро расследований (ФБР), Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ).