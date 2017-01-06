Все новости

06.01.17 / 16:58 Новости / Россия и мир

Украина увеличила отбор газа

За сутки – 614,6 млн кубов

Фото: ogjrussia.com

Фото: ogjrussia.com

Украина увеличила объемы отбора газа. Об этом в пятницу сообщило предприятие «Укртрансгаз».

Увеличение связано со снижением температуры воздуха. Отбор вырастет примерно на 64% и составит 100 млн кубометров газа в сутки. Такой объем составляет 83% от текущих модностей подземных хранилищ газа Украины.

Отметим, 1 января 2017 года отбор газа из хранилищ Украины составлял 43,32 млн кубометров, 4 января – 60,7 млн кубов. В этот день в подземных газовых хранилищах республики содержалось 11,79 млрд кубометров газа. Это на 12,6% меньше, чем годом ранее.

По материалам: tass.ru
Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016