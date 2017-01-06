Украина увеличила отбор газа За сутки – 614,6 млн кубов

Украина увеличила объемы отбора газа. Об этом в пятницу сообщило предприятие «Укртрансгаз».

Увеличение связано со снижением температуры воздуха. Отбор вырастет примерно на 64% и составит 100 млн кубометров газа в сутки. Такой объем составляет 83% от текущих модностей подземных хранилищ газа Украины.

Отметим, 1 января 2017 года отбор газа из хранилищ Украины составлял 43,32 млн кубометров, 4 января – 60,7 млн кубов. В этот день в подземных газовых хранилищах республики содержалось 11,79 млрд кубометров газа. Это на 12,6% меньше, чем годом ранее.