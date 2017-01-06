Холдинг Усманова спонсировал ФК «Эвертон» на $92,6 млн На пять лет

Холдинг бизнесмена Алишера Усманова USM на 75 млн фунтов стерлингов ($92,6 млн) спонсировал английский футбольный клуб «Эвертон».Об этом ФК сообщил в пятницу.

Спонсорский контракт рассчитан на пять лет. Предполагается, что тренировочная база «Эвертона» сменит название с Finch Farm на USM Finch Farm. Также холдинг Усманова получил маркетинговые права и право на размещение рекламы в домашних матчах клуба на стадионе «Гудисон Парк».

Отметим, в феврале прошлого года 49,9% акций «Эвертона» приобрел Фархад Мошири – партнер Усманова по Red and White Holdings и холдингу USM. Самому Усманову принадлежат 30,04% акций футбольного клуба «Арсенал».