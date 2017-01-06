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06.01.17 / 11:11 Новости / Общество / Россия и мир

В Беларуси убили настоятельницу женского монастыря

В Минской области

православие народность культура христианство религия церковьВ Беларуси убили настоятельницу женского монастыря. Об этом в четверг сообщил председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви протоиерей Сергей Лепин.

Погибла матушка Василисса, которая была настоятельницей Cвято-Ксениевского монастыря в Борисовском районе Минской области. В настоящее время правоохранительные органы следственные мероприятия.

Отметим, игуменья Василисса приехала в Беларусь из Украины. Была послушницей в Свято-Елисаветинском женском монастыре с 2001 года, затем приняла постриг. По благословению митрополита Минского и Слуцкого Филарета в 2004 году стала игуменьей Свято-Ксениевского монастыря.

По материалам: tass.ru
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